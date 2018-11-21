شكرا لقرائتكم خبر عن لوسيبيلا تمثل جمهورية الرأس الأخضر فى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة لوسيبيلا القادمة من جمهورية الرأس الأخضر لتمثيل بلادها في فعاليات مهرجان فيزا فور ميوزيك "موسيقى بدون تأشيرة"، عبر حفل غنائي ساهر على مسرح قاعة بوحنيني في العاصمة المغربية الرباط، في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل.

يعتبر فيزا بمثابة سوق عالمي لمختلف رواد مجال المزيكا العالمية من خبراء ومنتجين وفنيين ومنظمى حفلات ومهرجانات ومطربين وعازفين وموسيقيين من القارة العجوز وأقاصى آسيا ودول الشرق الأوسط والعمق الأفريقى، ويضم هذا العام أكثر من من أربعين عرضًا موسيقيًا من مختلف دول العالم، على مدار أربعة أيام متتالية، أبرزها الفرقة المصرية شارموفرز، والمطربة اللبنانية تانيا صالح، والمطربة المغربية نبيلة معن، والموسيقى الأردنى عماد عليبى.

لوسيبيلا القادمة من جمهورية كاب فيردي "الرأس الأخضر" إحدى جزر القارة السمراء، هي حالة موسيقية أكثر منها مجرد أغنية عابرة تسمعها، تستوحى موسيقاها من نشوة ذلك الخليط الذي يجمع الجيتار والإكورديون والكمان والساكسفون، بتوليفة موسيقية مستوحاة من جمال طبيعة الجزر فى المحيط الأطلسي، حاملة رسالة فنية للعالم كونها مرسال "الرأس الأخضر" بتقديمها بفخر تراثيات موطنها الموسيقية.