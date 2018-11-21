خاص- وعد بركات يكشف لـ"الفن" إسم أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان ​وعد بركات​ لموقع "الفن" أنه يحضّر لأغنية سورية تحمل عنوان "رايات المجد"، من كلمات وألحان ​خالد فؤاد حيدر​. وسيطرح وعد بركات الأغنية، خلال بضعة أيام. وكان وعد بركات قد طرح الشهر الماضي أغنيته الجديدة "فيكي ما تردي"، من كلمات ​طوني أبي كرم​، ألحان ​فاضل نوبلي​، وتوزيع ​بودي نعوم​. يذكر أن وعد بركات رد في السابق عند سؤالنا له، حول ما اذا كان سوف يتمكن من تحقيق الشهرة التي حققها والده الموسيقار الراحل ملحم بركات، بـ: "ان شاء الله أُوصل لـ 2% من الشهرة التي حققها والدي، اشكر أبو مجد لأنه مهّد لي هذا الطريق".

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