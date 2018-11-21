وائل جسار نجم الرومانسية أداء بإحساس مرهف.. وجماهيرية كبيرة في مصر تخطّت 50 مليون

ميرنا وليد - بيروت - وائل محمد وهبي جسار، الشهير بـ ​وائل جسار​ مواليد ​لبنان​، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1976. لديه حنجرة ذهبية حيث عرف بين أصدقائه بالمدرسة بالطفل المعجزة لموهبته الفريدة، التي بدأت وهو في سن الثامنة من عمره.

بدايته الفنية

منذ أن بدأت موهبة وائل جسار الفنية تظهر لجميع من حوله كان يذهب وائل جسار لإحياء بعض السهرات الغنائية العائلية وكان وقتها تسمح له أسرته بالغناء في أوقات فراغه بعد الإنتهاء من دراسته، حيث كان وقتها لم يبلغ العاشرة من عمره، وإستمر على هذا النحو حتى وصل إلى المرحلة الثانوية وبعدها بدأ في الحصول على درس موسيقي خاص، عند أحد كبار أساتذة الموسيقى جورج روفايل.

لم تقف موهبة وائل جسار عند الغناء فقط فقد برع في عزف العود، ولم يترك حفلة او مناسبة لأهل قريته إلا وذهب ليغني ويعزف لهم أغاني كبار نجوم الوطن العربي، كالعندليب الراحل ​عبد الحليم حافظ​ و​أم كلثوم​.

طموح وائل جسار ورغبته فى أن يحقق آماله وترى موهبته النور، جعله ينتهز الفرصة التي جاءته بالمشاركة في إحد المهرجانات بمنطقة رياق بمحافظة البقاع بلبنان، وهنا بدأ الحلم يأخذ مساره الصحيح حيث حقق وائل جسار المركز الأول بالمهرجان وبعدها تقدم للمشاركة في البرنامج الشهير "الحروف تغني" في تلفزيون لبنان، وذاع صيته ولقب "بالمعجزة".

توقف بعدها وائل جسار قليلا لحين وصوله لمرحلة الشباب حيث عاد للساحة الغنائية ليقدم أكثر من ألبوم منها كلمة وداع عام 1986، ولكن يعتبر ألبوم "ماشي" الذي طرحه عام 1996، هو الألبوم الذي صنع نجوميته حيث حقق الألبوم وقتها نجاحاً لم يكن يتوقعه وائل جسار ، لتنطلق موهبته فيما بعد لكل العالم العربي.

الرومانسية ميّزت مشواره

قدم وائل جسار على مدى مشواره الفني العديد من الألبومات الناجحة ولكنه تميز بنوعية الأغنيات الرومانسية التي حقق من خلالها جماهيرية واسعة عبر الساحة الفنية بينها "مشيت خلاص" الذي قدمه عام 2005، والذي كان سببا في شهرته الواسعة بمصر وجميع الدول العربية، ألبوم "ساعات بقول" عام 2006 و"توعدني ليه" الذي طرحه عام 2008 أيضاً، ومن بعدها أصبح إسم وائل جسار من أهم نجوم الطرب في العالم العربي.

وهناك العديد من الألبومات الغنائية الأخرى التي حقق نجاحا مقبولا وقت طرحها كألبوم صبرك يا قلبي الذي طرحه عام 1999، وألبوم الدنيا علمتني عام 2001 وألبوم الله يخليهم عام 2003.

الكليبات

أراضيكي

ماشي

أرجوك

الليالي

الدنيا علمتني

عالجمر

يوم زفافك

مشيت خلاص

بتتوحشيني

غريبة الناس

مليون أحبك

توعدني ليه

يا روحي غيبي ديو مع حنان

مهما تقولوا

في خطوتك سكتي

خليني ذكرى

قلبك حنين يا نبي

عم شوف خيالات

وبتسأليني

استقالة حبي

حب ومتحبش

وحصل وائل جسار على العديد من الجوائز والتكريمات منها:

جائزة أفضل أغنية عربية: "غريبة الناس" في حفل ​الموركس دور​ عام 2010. كرمته شعبة المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب والشورى في مصر، ومنحته جائزة التميز الفن عن مجمل أعماله.

تم تكريمه في الحفل الختامي للدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2010، كأفضل مطرب عربي وجائزة أفضل البوم "في حضرة المحبوب"، وجائزة أفضل أغنية "أول ساعة في الآخرة".

جائزة أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم غنائي عام 2011 من Middle East music award.

كما شارك وائل جسار في العديد من المهرجانات اللبنانية والعربية، ومنها:

مهرجان الموسيقى العربية، المهرجان الدولي لإفران، مهرجان جرش، مهرجان قرطاج، المهرجان الثقافي الدولي للموسيقي بالجزائر، مهرجان موازين، مهرجانات طرابلس الدولية، مهرجانات صور الدولية، مهرجان أعياد بيروت، مهرجانات ضبيه، المهرجان الثقافي الدولي لموسيقى وأغاني ورقصات العالم.

نجح في الإبتهالات والأدعية

كان وائل جسار من بين أبرز الفنانين، الذين إتجهوا لتقديم الألبومات الدينية، حيث إقتحم هذا المجال بألبومه الديني الأول عام 2010 والذي حمل عنوان رباعيات في حب الله، أما ألبوم "في حضرة المحبوب"، الذي قدمه في نفس العام "عن النبي محمد" كان الألبوم الأكثر نجاحاً وسط تجاربه في الإنشاد الديني، وقدم وائل جسار بعده ألبوما آخر بعنوان "نبينا الزين" عام 2011.

تترات المسلسلات الدرامية

يعتبر وائل جسار من أكثر نجوم العالم العربي طلباً للمشاركة في غناء تترات الأعمال الدرامية، حيث بدأ تجربته الأولى بهذا المجال بغنائه تتر المسلسل الدرامي المصري الشهير "الدالي" للراحل الممثل المصري نور الشريف وذلك في عام 2007، ليقدم بعده أكثر من تجربة تترات درامية أخرى كغنائه تتر مسلسل ناصر عام 2008، ومسلسل كيد النسا لفيفي عبده وسمية الخشاب عام 2011، ومسلسل الزوجة الرابعة لمصطفى شعبان عام 2012، و"الشك: لمي عز الدين عام 2013، ومسلسل قصص عجائب القرآن الكريم ليحيى الفخراني عام 2014، أما الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً حتى قام فنانون آخرون بتقديمها في حفلاتهم الغنائية، هي أغنية تتر مسلسل "أريد رجلاً" لإياد نصار، والتي قدمها عام 2015 بعنوان "النهاية واحدة".

كما قدم وائل جسار مشهداً غنائياً غنى فيه أغنية "نخبي ليه"، في فيلم 365 يوم سعادة لأحمد عز ودنيا سمير غانم وإخراج ​سعيد الماروق​.

كما قدم أغنية أخرى لفيلم "الريس عمر حرب"، لهاني سلامة والراحل خالد صالح، عام 2008 بعنوان "الروليت ".

تزوج بعد قصة حب ويدعم إبنيه فنياً

تزوج وائل جسار من ​ميراي مقدسي​ عام 2005، ولديه إبنة هي مارلين وولد يدعى وائل جونيور . وكان وائل جسار في أحد لقاءاته كشف عن ان زوجته من دين مختلف وهذا لا يتعارض مع تربيته على عدم وجود الحس الطائفي.

وعلى عكس كثير من أهل الفن فـ وائل جسار لا يرفض دخول أبناءه المجال الفني، بل أعلن أكثر من مرة بأنه سيدعم خطواتهما.

سبب قطيعته مع ​أحلام​

وائل جسار لم يدخل في صراعات أبدا مع أصدقائه بالساحة الفنية، ولكن هذه المرة الكل إندهش من خلافه مع الفنانة الإماراتية أحلام، والذي بدأ أثناء عرض حلقات برنامج إكتشاف المواهب الغنائية "​ذا فويس​" في موسمه الأخير، والذي شاركت به أحلام كعضو لجنة تحكيم.

وكانت الأزمة بدأت بعد أن أعلن وائل جسار عن عدم إقتناعه بالمواهب الغنائية المشاركة في الموسم الأخير من البرنامج، وأن لديه الحرية في التعبير عن رأيه ولكن أحلام لم تستطع أن تصمت وقامت بالرد عليه فى إحدى حلقات البرنامج، وإتهمته بأنه لا يتذوق الموسيقى والفن، وعند سؤال وائل جسار ليرد عليها قال إنها لم تحترم زملاءها، وتمسك برأيه تجاه مواهب "ذا فويس"، وحتى الآن الخلاف لم ينته والقطيعة واضحه بينهما.

وائل جسار : حزين على ​نجوى كرم​ وهذه حقيقة خلافي مع ​إليسا​

عن حقيقة خلافه مع الفنانة إليسا قال وائل جسار : "لم أهاجم صوت إليسا مطلقاً، لكن كل ما قلته هو أنني أحب صوت إليسا خلال الألبومات، لكنني لا أشعر بالصوت نفسه خلال حفلاتها العامة، وربما يكون هذا بسبب الرهبة أو الخوف في داخلها خلال وقوفها على المسارح، لكني لست ضدها ولا أحمل أية إساءة لها".

كما أعرب وائل جسار عن حزنه من رفض الفنانة نجوى كرم الغناء باللهجة المصرية، وتشددها في غنائها باللهجة اللبنانية فقط، وبرر ذلك قائلاً: "لو نجوى كرم قررت أن تغني باللهجة المصرية فسيكون لها جماهيرية وشعبية في مصر، فالمصريون يحبونها من دون أن تغني لهجتهم، فما بالك عندما تغني بتلك اللهجة، أعتقد أنها ستطغى على جميع الفنانات حينها".

وائل جسار يطالب ​جورج وسوف​ بالإعتزال.. ثم يعتذر

بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريحات وائل جسار في عام 2017، مطالباً الفنان السوري جورج وسوف بالإعتزال حفاظا على تاريخه الفني، وتعرّضه للانتقادات، أوضح جسار حقيقة موقفه من الوسوف مؤكداً فيه أنه من مدرسة سلطان الطرب، وأن كلامه فُهم خطأ، وما يقصده عن اعتزال الوسوف، كان بسبب حالته الصحية، لأن الجميع يعلم مدى تدهور صحته. أما من ناحية الصوت فإن جورج وسوف هو الملك الذي يتعلّم منه، وفق قوله، وكل ما وصل اليه هو الان من خلال صوته وما تعلمه منه، مقدماً إعتذاره في حال فُهم قصده خطأ، مؤكداً انه من اكبر المعجبين بسلطان الطرب.

خلاف وائل جسار و​جاد خليفة​

نشر الفنان جاد خليفة فيديو عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، إتهم فيه وائل جسار بإلغاء مشاركة خليفة في إحياء حفل زفاف في تونس، في شهر تموز/يوليو عام 2018.

وبحسب خليفة فإن جسار اتصل بأصحاب الزفاف في تونس، مهدداً أنه في حال شارك خليفة معه في الزفاف سيعود إلى بيروت.

وقد رد جسار على الاتهامات التي وجهها له خليفة، حول تسببه في منعه من الغناء معه في حفل زفاف خاص بتونس، وأنه كان سبباً في تفتيشه في المطار، وقال: "أنا لست ممن يحبون أو يرغبون في أذية زملاء آخرين كما أن الحفل في تونس كان خاصاً.. ولا يحق لي أن أمنع أحد من الحضور أو الغناء فيه.. ما يقوله جاد خليفة معيب وسخيف، قال إنها المرة الأولى التي يتم تفتيشه فيها في المطار، معيب ربط ذلك بي".