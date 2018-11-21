خاص بالفيديو- نوال كامل تقع في أزمة بسبب فستانها في "ثورة الفلاحين" وتسقط ضحية المخرج فيليب أسمر

ميرنا وليد - بيروت - وصفت الممثلة اللبنانية نوال كامل أجواء كواليس تصوير مسلسل "ثورة الفلاحين" بالرائعة جداً، والتي حملت منها ذكريات عديدة بعد انتهاء مرحلة التصوير.
وتحدثت كامل عن العديد من المواقف التي حصلت معها في كواليس التصوير، منها حادثة فستانها، وكشفت لموقع الفن عن ردّة فعل المخرج فيليب أسمر في الفيديو المرفق.
وأكّدت كامل أن شخصية "رهف" ستفاجئ المشاهدين مع تطوّر حلقات المسلسل في الأيام المقبلة، كما هي تفاجأت بعد اطلاعها على النصّ. واعتبرت أنه من الصعب في لبنان تأدية أدوار بإنتاجية عالية في جميع الأعمال.
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