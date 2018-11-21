شاهد… سما المصري بالزي الفرعوني وتقول ان الناس فهمت توبتها “غلط”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:48 صباحاً -

سما المصري بالزي الفرعوني

أثارت الفنانة سما المصرى الجدل بعد ظهورها بزى فرعونى على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، حيث ارتدت زى ملكة فرعونية باللون الأبيض، وعلى رأسها تاج فرعونى.

يذكر أن سما المصرى أثارت الجدل فى الدورة قبل الماضية من مهرجان القاهرة السينمائى، وتساءل البعض عن سبب ظهورها وعن إنجازاتها الفنية لتكون ضمن حضور هذا المحفل العالمى.

من ناحية اخرى، قالت سما المصري في تصريح على هامش مشاركتها في المهرجان ان الناس فهمت توبتها خطأ وانها لا تنوي لبس الحجاب في الوقت الحاضر لانها غير مقتنعة به.