سارة علي خان ضيفة برنامج «Koffee With Karan»

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

رغم أن الفيلم الأول لـ سارة على خان “Kedarnath” أصبح قاب قوسين أو أدنى بعرضه على الشاشات، لكن أول ظهور لها على البرنامج الحواري الشهير “Koffee With Karan” مع كاران جوهر، ليلة الأحد، أثبت أنها نجمة بالفعل.

بدا الأب، سيف على خان، وابنته أشبه بنجمين على قدم المساواة في أثناء استضافتهما على أريكة البرنامج الشهير الذي يقدمه واحد من أشهر فناني السينما في بوليوود.

لوحظ على سيف “الأب” أنه كان لديه إجابات سريعة على استفسارات كاران غير التقليدية عن علاقته غير التقليدية مع ابنته، وسارة كانت بنفس السرعة في ردها على سيف.

لمرة واحدة، اختار كاران أن يضغط على الجانب اللزج في الطريق، ويسأل سارة عن علاقتها بزوجة والدها الثانية كارينا كابور التي تصغرها بخمسة إلى ستة أعوام على الأقل، حيث أكدت على متانة وهدوء تلك العلاقة.

وفي السياق ذاته، خلال حفل الإعلان الرسمي للفيلم الجديد للبطلة الصغيرة، وجّه أحد الصحفيين سؤالًا للنجمة اليافعة وسألها عن ما هي الأشياء التي تعلمتها من زوجة أبيها سيف على خان، وجاءت إجابة سارة على خان سريعًا دون: “كارينا مذهلة جدًا، وأنا أحب طريقتها في العمل، أنها محترفة وتعرف تمامًا كيف تنجز الأمور بمهنية عالية، لذا إذا كان هناك أي شيء أود تعلمه منها بالتأكيد سيكون الإحترافية في العمل، وأنا أتمنى أن أستشف منها هذه الصفة تمامًا”.

من ناحية أخرى، من المقرر أن ينطلق عرض فيلم “Kedarnath” في دور العرض والسينمات في الـ7 من ديسمبر لعام 2018، وهو من إخراج ابهيشيك كابور وبطولة كل من سارة على خان وسوشانت سينج.