صور تثير الشكوك حول حمل انوشكا شارما

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يبدو أن الأمور تسير على ما يرام لقائد فريق الكريكيت الهندي فيرات كوهلي بعد زواجه من حبيبته ممثلة بوليوود أنوشكا شارما في ديسمبر 2017.

منذ زواجهما، وأصبح تحركات الثنائي الذي يشكل ولعًا لدى الشعب الهندي سواء من ناحية الرياضة واللعبة الاكثر شعبية في الهند، أو من ناحية السينما ونجومها الذي يحتلون مكان الصدارة في القلوب.

سواء كان ذلك حفل الزفاف الخيالي في إيطاليا أو حفلات الاستقبال المزدوجة في دلهي ومومباي، سواء كان ذلك في ملعب الكريكيت أو خارج الملعب، فإن الناس يبدون اهتمامًا بكل حدث يتعلق بـ الثنائي (Virushka).

صحيفة orissapost الهندية نشرت مؤخرًا صورا لأنوشكا شارما انتشرت بسرعة في فضاء الإنترنت، حيث تبدو فيها وكأنها حامل، وذلك في أثناء توجهها إلى دولة سنغافورة للكشف عن تمثالها الشمعي هناك.

في وقت سابق، نشر اللعب المعروف وزوج شارما فيرات كولي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تركت معجبيه يخمنون ما إذا كانت الممثلة حامل أم لا. حتى إن البعض يعتقد أن زوجته حامل وأن بطلهم كولي سيصبح أبًا.