صور.. إيشواريا راي وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفل الممثل أبهيشيك باتشان والممثلة ايشواريا راي باتشان مؤخرًا بالعيد السابع لابنتهما آراديا باتشان، وقد انتشرت العديد من الصور من داخل الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي التي تثبت أن باتشان هو أب مثالي.

الممثلة شيلبا شيتي شاركت مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، يمكن من خلاله مشاهدة الممثل وهو يقوم بالرقص مع الأطفال. وغني عن القول، انه بدا رائعا وسط الأطفال في الحفل.

في فيديو آخر، شوهدت ايشواريا Aish وأبهيشيك Abhishek وهم يلعبان الكراسي الموسيقية مع الأطفال، وذلك في الحفل الذي احتضن العديد من الوجوه المشهورة في الشاشة الفضية مثل، شيلبا شيتي وايشا ديول.

من ناحية أخرى، شوهدت آخر مرة ملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي في فيلم “فاني خان” إلى جانب الممثلين راجكومار راو وأنيل كابور، وهو العمل الذي فشل في شباك التذاكر.

كذلك، ينشغل أبهيشيك حاليًا في تصوير عمل سينمائي جديد، للمخرج أنوراغ باسو، ومن المتوقع أن يجتمع الزوجان للعمل معًا بعد 10 سنوات في فيلم “جلاب جامون” للمخرج أنوراغ كاشياب.