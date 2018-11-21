شاروخان وعائلته في زيارة للنجم ريشي كابور.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

زار النجم الهندي الكبير شاروخان مع زوجته جوري خان وابنته سوهانا ممثل بوليوود المخضرم ريشي كابور يوم السبت 17 نوفمبر، في مدينة نيويورك، وقد شكر ريشي، الذي يخضع لعلاج من مرض مجهول، الثلاثي لزيارته وزوجته نيتو سينج.

في وقت لاحق شارك شاروخان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة مع “النساء الجميلات” في حياته، وكتب سيلفي: “هناك العديد من النساء الجميلات، القليل من الوقت.

في سياق مختلف، من المعروف أن أطفال شاروخان يعيشان خارج البلاد، حيث يتابع آريان تعليمه في الولايات المتحدة بينما تقيم ابنته سوهانا في لندن.

وتحدثت سوهانا Suhana عن الابتعاد عن المنزل تقول، “كان الابتعاد عن سن 16 أفضل قرار في حياتي. لقد ساعدني العيش في بيئة مختلفة ومقابلة العديد من الأشخاص الجدد على اكتساب الكثير من الثقة”.

وأضافت “يتعلق الأمر بالقدرة على القيام بالأشياء الصغيرة، مثل المشي في الشارع أو ركوب القطار - الأشياء التي كان من الصعب القيام بها في مومباي. لكن العيش بعيدًا جعلني أقدر أيضًا المنزل أكثر من ذلك بكثير “.

كانت سوهانا، التي عادت إلى مومباي، وكثيرا ما شوهدت في الحفلات مع أصدقاء طفولتها، في عناوين الأخبار وعلى غلاف مجلة فوغ التي على شبكة الإنترنت. واتهم كثيرون شاروخان وفوج بالمحسوبية حيث كان ينظر إليهما على أنهما يروجان لابنة النجم الكبير”.

وكثيرا ما رصد المصورون سوهانا مع صديقاتها انانيا بانداي وشنايا كابور ابنة الممثل سانجاي كابور في مومباي. وتحدث عنها والدها عندما سئل عن تأييده للكريمات الإنصاف، قائلا إن ابنته سمراء لكنها تبقى أجمل فتاة في العالم.