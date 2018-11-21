بريانكا شوبرا تستجم مع والدتها في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، التي كانت في الأخبار مؤخرًا بسبب علاقتها وارتباطها بـ نيك جوناس قريبًا، صورتين مؤخرًا مع والدتها مادو شوبرا.

الأم وابنتها حاليا في فرنسا وقد ظهرا في ملابسهما الشتوية الفاخرة، وشوهدت بريانكا وهي ترتدي فستانًا ماكسيًا أبيضًّا، قامت بتجميله بمعطف أبيض اللون وحذاء أبيض كذلك. من ناحية أخرى، بدت مادو مذهلة في معطفها البني.

من ناحية أخرى، خرجت بريانكا لدعم زوجها المستقبلي المغني الأمريكي نيك جوناس، عندما تحدث نيك عن معركته مع داء السكري من النوع الأول، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث اكتشف أنه كان يعاني من المرض منذ سن الـ13.

وفي سياق مختلف، ينتظر جمهور الثنائي بفارغ الصبر حفل زفافهما، ويقال إنهما سيتزوجان في قصر تاج عميد بهوان، جودبور.

ولم يتم حتى الآن تأكيد مواعيد مراسم الزفاف والمكان من بريانكا ونيك نفسهما، وتشير التقارير إلى أن وصول نجمة “ماري كوم” ستصل إلى جودبور مع جوناس سيكون قريبًا، بصحبة دينيس وبول كيفن جوناس لرؤية كيف تجري الاستعدادات لحفل الزفاف.