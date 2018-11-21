مونيكا لوينسكي تكشف عن الطريقة التي أوقعت الرئيس كلينتون في شباكها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الأمريكية مونيكا لوينسكي، متدربة البيت الأبيض الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في العلاقة الجنسية مع الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، وذلك بعد مرور ما يقرب من 20 عما عليها.

مونيكا تحدثت في مقابلات تلفزيونية لأكثر من 20 ساعة للبرنامج الوثائقي “The Clinton Affair” أي “علاقة كلينتون” الذي بث في نهاية الأسبوع عبر شبكة A&E التلفزيونية الأمريكية.. وقالت: إنها لا تزال تشعر بالخجل نتيجة الطريقة التي تصرفت بها بعد مقابلة كلينتون كمتدربة في البيت الأبيض عام 1995.

لوينسكي اعترفت أنها هي من بادرت أولا بكلمات للرئيس السابق، وقالت: إنه ابتسم وضحك، وبعد ذلك سألني إن كنت أريد أن أذهب إلى المكتب الخلفي، وقد فعلت.. كان يعيرني كثيرا من الانتباه، كان جزء من ملابسي الداخلية ظاهرا، وعندها فكّرت جيدا، قلت سأستمر في اللعبة، لم يلفت الأمر انتباه كل من في الغرفة لكنه انتبه..عندها بدأت العلاقة، بعض الأمور بعد ذلك خرجت عن السيطرة، وقلت إذا اتصل بي، ليس بإمكاني أن أتصل به، كنت تحت رحمته بشكل كامل.

وبعد 3 سنوات، اكتشف أمر العلاقة بين كلينتون ومونيكا، وأصبح عنوانا رئيسيا في الصحف العالمية، وقد بدأت إجراءات عزل الرئيس، قبل أن تتم تبرأته لاحقا في “محاكمة” بمجلس الشيوخ وتمكن من إكمال فترته الرئاسية.

مونيكا قالت في تلك الفترة، إنها فكرت في الانتحار، وكانت تشعر بالخزي الذي كان سيلحق بعائلتها.. مشيرة إلى أنها قررت الكلام ليكون حديثها رسالة إلى النساء بعد أن أصبحت جزءا من حركة #MeToo المناهضة للتحرش.