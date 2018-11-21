ميشيل أوباما: بكيت لمدة 30 دقيقة بعد خروجنا من البيت الأبيض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في نوبة بكاء شديدة بعد مغادرتها وأسرتها البيت الأبيض، عقب نهاية فترة حكم زوجها.

ميشل أوباما قالت في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” خلال حديثها عن مذكراتها التى تحمل عنوان Becoming: عندما صعدنا للطائرة بدأت في البكاء لمدة 30 دقيقة، أعتقد أنني أخرجت كل ما كان بداخلي طوال 8 سنوات ظللت أحاول أن أفعل كل شئ فيها بشكل مثالي.

زوجة الرئيس الأمريكي السابق أضافت، إنها استدارت لباراك أوباما الذي أصبح لقبه رسميا “الرئيس السابق” وقالت له ما فعلنا كان صعبا للغاية.

أوباما كان قد صرح من قبل بطريقة مازحة، بأن البعض يريد منه الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة، لكنه قال لهم إنه لن يفعل هذا احتراما للدستور الأمريكي وأيضا إنحناء لرغبات ميشيل التي قال عنها إنها “ستقتله لو فعل هذا”.

وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بينها “ديلي ميل” و”نيويورك بوست” كانت قد ذكرت أن ميشيل أوباما كانت تريد انتهاء رئاسة أوباما بفارغ الصبر حتى يمكنها العمل كما تريد في الكتابة أو إلقاء الخطابات في الجامعات والمراكز العلمية مما يمنحها الحق في تلقي أجرا عن هذا العمل.