بعد 29 عامًا أيمن بهجت قمر يعثر على قبر والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اكتشف السيناريست والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر، قبر والده بعد مرور29 عامًا على فقدانه بعد نقل المدافن التي دفن بها.

أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «مرتين في تلات أيام بلف في البساتين من غير ما أقصد وأتاريني بلف في الشارع اللي فيه مدفن أبويا اللي ٢٩ سنة مش عارف مكانه لإنهم قالولي إتنقل زي اللي عايزني أعدي عليه».

وأضاف: «لقيته دلوقتي طول عمرك إبن ليل يا بابا وف أحلى ليلة! شكرًا من كل قلبي لدكتور أشرف زكي والفاتحه لأبويا».

يذكر أن فيلم “البدلة”، وهو قصة وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وأخر أعماله، وهو من إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقد تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الاضحى متفوقا على كل من “الديزل” لمحمد رمضان، و”الكويسين” لأحمد فهمي، و”تراب الماس” لآسر ياسين”، و”بني آدم” ليوسف الشريف.

وقدم قبله فيلم “عنترة ابن ابن ابن شداد” للفنان محمد هنيدي، والذي عرض عام 2017، إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض.