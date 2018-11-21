- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اكتشف السيناريست والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر، قبر والده بعد مرور29 عامًا على فقدانه بعد نقل المدافن التي دفن بها.
أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «مرتين في تلات أيام بلف في البساتين من غير ما أقصد وأتاريني بلف في الشارع اللي فيه مدفن أبويا اللي ٢٩ سنة مش عارف مكانه لإنهم قالولي إتنقل زي اللي عايزني أعدي عليه».
وأضاف: «لقيته دلوقتي طول عمرك إبن ليل يا بابا وف أحلى ليلة! شكرًا من كل قلبي لدكتور أشرف زكي والفاتحه لأبويا».
يذكر أن فيلم “البدلة”، وهو قصة وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وأخر أعماله، وهو من إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقد تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الاضحى متفوقا على كل من “الديزل” لمحمد رمضان، و”الكويسين” لأحمد فهمي، و”تراب الماس” لآسر ياسين”، و”بني آدم” ليوسف الشريف.
وقدم قبله فيلم “عنترة ابن ابن ابن شداد” للفنان محمد هنيدي، والذي عرض عام 2017، إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 29 عامًا أيمن بهجت قمر يعثر على قبر والده على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .