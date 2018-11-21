3 طلات كلاسيكية لإنجي المقدم تمنحها سحرا خاصا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية إنجي المقدم لأكثر من جلسة تصوير نشرت بعض منها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إنجي ظهرت بأكثر من طلة كلاسيكية متنوعة، فتارة اختارت فستان أبيض أنيق ووضعت إيشارب على شعرها، وماكياج ناعم لتبدو أكثر سحرا، بينما كان اختيارها في الفستان الثاني أكثر تقليدية وذكر الجمهور بالزمن الجميل.

الفنانة المصرية اختارت أيضا فستان نبيتي أبرز جمالها، ووضعت ماكياج بارز، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذي تغزل فيها في عدد من التعليقات.

إنجي المقدم عملت كمقدمة برامج أول حياتها، حيث قدمت على شبكة أوربت برنامج “السلم والثعبان”،ثم قدمت بطولة سيت كوم «أحمد اتجوز منى»، ومن أهم أعمالها: «لحظات حرجة، أبواب الخوف، طرف تالت، شربات لوز، لحظات حرجة، الصندوق الأسود، سرايا عابدين، هبة رجل الغراب».

إنجي المقدم كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «ليالي أوجيني»، والذي تم عرضه في عام 2018 في شهر رمضان بطولة أمينة خليل وظافر عابدين، كما شاركت عام 2017 في مسلسل «لا تطفئ الشمس، 30 يوم».