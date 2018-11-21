سعد الصغير يكشف تفاصيل مرضه ورفض المستشفيات استقباله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سعد الصغير، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل ثلاث سنوات في ليبيا.

سعد الصغير، قال خلال لقائه في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc: «إنه تناول كمية كبيرة من الشطة والتي أصابته بنزيف شديد، و تهتكت شرايين معدته بسبب الشطة التي تناولها، وظل لمدة أربعة أيام ينزف في ليبيا ولم يستطع الأطباء إيقاف نزيفه».

وأضاف: «أنه خلال عودته إلى القاهرة رفض الطيار صعوده إلى الطائرة بسبب الدماء التي كانت تتساقط منه، وطلب منهم التوقيع على إقرار إن حدث له شيء في الهواء فإنه غير مسئول عنه».

وتابع: «أن الطرفين رفضوا التوقيع على الإقرار وأحضروا له مقعدًا يجلس عليه وفجأة وجد طبيب كان صاعدًا للطائرة وكان يتحدث اللهجة الخليجية فقام بخلط أمبولين وأعطاهم له وفجأة توقف النزيف».

وأكد أنه عندما عاد لمصر رفض الأطباء دخوله للمستشفى وذلك بسبب سوء حالته وتدخل المنتج محمد السبكي لإنقاذه حتى أنهم قاموا بالكشف عليه في الشارع وأكد الأطباء أنه إن مرت عليه تسع ساعات فستمر الأزمة.