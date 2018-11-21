رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها بصور نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، ذكريات زوجها الرحل كابتن حسن مختار، ونشرت صور تجمعهما للمرة الأولى، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رجاء الجداوي، علقت على الصور قائلة: «الله يرحمك يا حبيبي وعمري كله»، وظهر برفقتهما في الصور حفيدتهما من ابنتهما الوحيدة.

يذكر أن كابتن حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس المنتخب السابق، رحل عن عالمنا يوم 5 مارس 2016.

وحصل في عام 1970 على وسامًا من الرئيس جمال عبدالناصر، وفي عام 1972 نال وساما من الرئيس محمد أنور السادات.

يعتبر حسن مختار، أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمى في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم.

حسن مختار، هو الزوج الأول والحبيب الأوحد لها، فلم تتزوج الفنانة المصرية رجاء الجداوي سوى مرة واحدة في حياتها وهي من حارس المرمى حسن مختار، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

يُذكر أن رجاء الجداوي تزوجت من حسن مختار عام 1970، وظلت معه حتى وافته المنية 5 مارس عام 2016.