أول صورة لمولود بسمة بوسيل وتامر حسني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بأول صورة لمولودها الثالث من زوجها الفنان تامر حسني، والذي أطلقا عليه اسم “آدم”.

الفنانة المعتزلة اكتفت بإظهار يد ابنها وهو يمسك بيدها، دون أن تظهر ملامحه، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أحب ابني، روح قلبي”.

بسمة نشرت أيضاً صورة طريفة لرسمة قامت ابنتها برسمها لشقيقها الأصغر “آدم”، وعلقت الفنانة المعتزلة على الصورة مازحة: “المفروض هادا آدم!”.

وكانت بسمة بوسيل قد وضعت مولودها الثالث في أمريكا، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، وأطلقت عليه اسم “آدم”، وأعلن زوجها تامر حسني هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “زوجتي حبيبتي بسمة.. ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب”.

تامر أضاف: “الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث (( آدم )) ..عقبالكم كلكم”، وقد انهالت عليه تعليقات المباركة والتهنئة من جمهوره.

وشاركت بسمة محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صورة لها وهي حامل في طفلها الثالث، وعلقت قائلة: «أهلا وسهلا بيبي آدم».