بعد الانتقادات التي تعرض لها عمرو سعد يتخلى عن شعره الطويل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري عمرو سعد، لانتقادات حادة بعد ظهوره في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، بشعر طويل ومضفر.

عمرو سعد، يبدو أنه تأثر بهذه الانتقادات و تخلى عن شعره الطويل في أحدث ظهور له خلال مشاركته في حفل ختام مهرجان القومي للسينما في دورته الـ22.

عمرو سعد، حصد جائزة أفضل ممثل في حفل ختام المهرجان، وذلك عن دوره في فيلم “مولانا”.

وكان عمرو سعد، قال خلال لقائه في برنامج «عين»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب شعره الطويل: «إنه لم يتوقع تحول إطلالته الجديدة بالشعر المضفر إلى “تريند” يثار حوله كل ما أثير من جدل».

وأضاف: «أنه لا يتواجد كثيرًا في المهرجانات، ويتصف عمومًا بالخجل، ولذا كون عموم الجمهور رأيه عنه بناء على الشخصيات التي جسدها، ثم صدم عندما شاهد إطلالته الجديدة».

وأوضح عمرو سعد أنه كان يجرب أكثر من شكل للشعر الطويل، للظهور به في أحد أفلامه، وقرر الظهور به في مهرجان الجونة السينمائي، فتحدث عنه وانتقده الكثيرون.