شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريلر فيلم الفانتازيا Aquaman قبل طرحه فى 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفانتازيا Aquaman، تريلر الفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 21 ديسمبر فى مختلف سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا، وتدور أحداث الفيلم الخيالى المنتظر Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.