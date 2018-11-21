شكرا لقرائتكم جائزة الشيخ زايد للكتّاب تعلن قائمتها الطويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتّاب في الإمارات الأحد القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية للدورة الثالثة عشرة 2019/2018.

وقالت لجنة الجائزة في بيان إن القائمة شملت تسعة أعمال من أصل 151 مشاركة جاء أغلبها من تونس ومصر والمغرب ولبنان.

وضمت القائمة (الخطاب ثلاثي الأبعاد.. دراسات في الأدب العربي المعاصر) للباحثة السورية سمر الديوب، و(النظرية السيميائية من العلامة إلى الخطاب) للأكاديمي الجزائري أحمد يوسف، و(صناعة النقود بإفريقية خلال العهد الزيري: معطيات جديدة من خلال دراسة كنزين محفوظين بالمتحف الوطني للفن الإسلامي برقادة) للتونسي محمد الغضبان.

كما ضمت (النقد الحضاري للخطاب: تحولات السؤال النقدي من المقتضى اللغوي إلى الرهان الحضاري) للمصري عبد الفتاح أحمد يوسف، و(الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر) للبناني شربل داغر، و(أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة) للصحفي المصري محمد شعير، و(الخطاب والمعرفة: الرحلة من منظور السرديات الأنثروبولوجية) للمغربي إبراهيم الحجري، و(الخطاب النقدي.. التراث والتأويل) للمصري محمد عبد الباسط عيد، و(كتابة القتل في الأدب العربي القديم) للتونسية آمنة الرميلي الوسلاتي.

ومن المنتظر إعلان باقي الفروع التسعة للجائزة خلال الأسابيع القادمة. ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).