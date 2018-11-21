كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول للجزء الثاني من فيلم “LEGO Movie 2: الجزء الثاني”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Warner Bros Pictures” مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم LEGO Movie 2: The Second Part.

بعد مرور 5 سنوات على أحداث الفيلم الأول، يكتشف أهل البلدة أنهم في مواجهة خطر جديد، وهم غزاة ليجو دوبلو القادمين من الفضاء الخارجي، والذين يدمرون كل شيء بوتيرة أسرع مما يستطيعون بنائه.

فيلم LEGO Movie 2: الجزء الثاني، يعيد توحيد أبطال Bricksburg في مغامرة جديدة مليئة بالإثارة لإنقاذ مدينتهم المحبوبة، حيث سيضطرون للتعاون لهزم العدو، واستعادة الوئام في عالم LEGO إيميت ولوسي وباتمان وأصدقائهم.

يتكون طاقم العمل من جونا هيل، ويل أرنيت، نيك أوفرمان، تشانينج تاتوم، إليزابيث بانكس، وكريس برات.

فيلم “LEGO Movie 2: The Second Part.” من إخراج مايك ميتشل، عن سيناريو فيل لورد وكريستوفر ميلر، وسيصل إلى دور العرض في 8 فبراير 2019.