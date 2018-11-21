بعدما هدّدت بنشر رسائل تامر حسني.. جليلة: مين بسمة، معقول احكي عن حدا مش موجود؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:47 صباحاً -

كشفت الفنانة جليلة، في تصريح خاص لـ”الإمارات نيوز” العديد من الأسرار الشخصية، مؤكدة أنها لا تخجل من الاعتراف بإجراء عمليات تجميل، معلنة أن جميع الفنانات يقمن بها حاليًا نظرًا للثورة الطبية في مجال عمليات التجميل، كما أوضحت حقيقة خلافها مع صديقتها حليمة بولند، وزوجة الفنان المصري تامر حسني.

وردًّا على سؤال: “كيف تجرأتي إنك تلتقطي لنفسك الصور خلال إجرائك عملية تجميل وتقومين بنشرها على الهواء؟”، أجابت جليلة: “ليش أخبي .. كل الفنانين أو أغلب الفنانات قاعدين يسوون عمليات من تحت لتحت، يكون شكلها غير تركب راس جديد وتقول هذا شكلي الطبيعي من الله.. ليش الواحد يلف ويدور على الجمهور.. أنا إنسانة واضحة وصريحة، وأحب نفسي ومو غلط أني اهتم بنفسي واسوي عملية ان شالله 100 عملية، فهذا شيئ ما يزعل حدا”.



وردًّا على سؤال عن شامتها واذا ما كانت نتيجة عملية تجميل، قالت: “يمكن هي الشغلة الوحيدة اللي ضلّت طبيعيّة بوجهي”.



وعندما سألها عن بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، قالت: “مين بسمة؟ ما أعرفها! معقول احكي عن حدا مش موجود؟”. علمًا أنها كانت قد نشرت فيديو عبر “سناب تشات” وهي تسخر من بوسيل وتشبّهها بـ”مايكل جاكسون”، وتهدّدها بنشر رسائل قالت إن حسني أرسلها لها قبل يومين.



وعن مهاجمتها لصديقتها حليمة بولند، قالت: “أنا لم أهاجمها.. ولكن عندما نزلت بوست عن العراق .. صار تواصل بيني وبينها وقلت لها : كيف هيك بتنزلي؟ قالت لي: المفروض أدافع عنها؟ ولكني كنت حيادية ما أقدر أقف ضد شعب كامل مع شخص واحد حتى لو كان أبي، شعب استقبلني وأكرموني وحبوني، فما عجبها الكلام وصار خلاف بيني وبينها.. عيب جدًا هذه الأشياء تصير بين عشرة عمر .. وبعتت لي رسائل من أصدقائها قاعدين يشتموني.. كانوا زعلانين، كتير عيب اللي صار “.