شاهدوا لاعب كرة قدم شهير يتزوج شاب اصغر منه بـ23 سنة وزوجته واولاده يحضرون العرس

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:47 صباحاً -

لاعب كرة قدم شهير يتزوج شاب اصغر منه بـ23 سنة وزوجته واولاده يحضرون العرس

احتفل لاعب كرة القدم الأميركي المتقاعد “​جيف روهر​ر” بزفافه على مؤسس شركة SkinLab جوشوا روس وذلك نهاية الأسبوع الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بحضور 150 شخص من بينهم زوجة روهر السابقة وابنيه.

وصرّح روهر البالغ من العمر 59 عامًا لمجلة “بيبول”، قائلا: “إنها قصة حب خاصة جدًا جدًا.. نحن لبعضنا البعض، ربما أنه أمر يصعب تصديقه وغير متوقَّع، لكن لا يمكن إنكاره.”

فيما قال روس البالغ من العمر 36 عامًا: “أشعر بالفخر أنني الشخص الذي اختاره.. بعد كل هذا الوقت، هذه الخطوة المهمة، تنمحني الكثير من المشاعر.. أصبحت زوج أب لطفلين في سن المراهقة، لذلك لطالما كان أمرًا مثيرًا جدًا، لقد تغيرت الحياة للأفضل. يعتقد الكثير من أصدقائي أن هذا عبء كثير، لكن ما أود قوله هو أنها العائلة.”