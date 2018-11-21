شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."اجا الليل" لـ حسين الجسمى تحقق 2مليون و400 ألف مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "اجا الليل" التى طرحها المطرب حسين الجسمى منذ أسبوع حوالى 2 مليون و400 ألف مشاهدة وهى مأخوذة عن موال لرامي العبودى، وقام بكتابة الاغنية ضياء الميالى، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.
يذكر أن حسين الجسمي، طرح أغنية الفترة الماضية بعنوان "الأسير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ومن الحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، وسجلت في استديوهات فنون الإمارات بدبي فقد حملت الأغنية جميع معانى وكلمات الأحساس المتميزة التى يتميز بها الجسمى فى أغانى الغرام التى يقدمها لمحبية وجمهورة حول العالم العربى بأكمله.
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