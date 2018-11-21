شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات مشروعة..أين السقا وحلمى وكريم وعز ومحمد إمام يا مهرجان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام من مهرجان القاهرة السينمائى، يخرج علينا القائمون على المهرجان، ويصرحون : "الدورة دى هتشهد تغير كبير حتى فى الضيوف، والحقيقة يفاجئ الجميع، بتراجع كبير فى حضور نجوم الصفوف الأولى فى السينما المصرية، وجيل كبير من السينمائيين لم نشاهدهم فى الدورات السابقة والحالية، والدليل فى الدورة الأربعين، حيث كثرت "دعوات الكومبارس" فى حفل الإفتتاح لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحالية التى أقيمت منذ قليل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، برئاسة محمد حفظى.

شاهدنا عبر شاشات التلفاز حفل الإفتتاح المهرجان وجود وظهور بعض الفنانات، واللاتى لم نرى لهم مشهداً واحداً فى السينما خلال الـ 5 سنوات الماضية بدون ذكر أسماؤهم حفاظا على المشاعر، علماً بأن هناك نجوماً لم توجه لهم الدعوة من الأساس، وعلى رأسهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى ومحمد إمام وتامر حسنى وغيرهم من النجوم ، الذى تشهد قاعات السينما طرح أفلامهم كل موسم ويحققون أعلى الايرادات فى شباك التذاكر، والسؤال هنا، فين المسؤلين من دعوات "الكومبارسات" ؟.

لا نعلم من القائم على توزيع الدعوات على الفنانين، سواء صغار أم كبار، ولكن "مهرجان القاهرة السينمائى" وجهة لمصر فى أنحاء العالم، نرجوا أن تكتمل صورته بشكل مشرف من كل الجوانب، ونحافظ على المجهود المبذول من الجميع، ومصر من وراء القصد.