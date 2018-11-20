شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سما المصرى "نفرتيتى الدرب الأحمر" فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت سما المصرى الجدل بعد ظهورها بزى فرعونى على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، الذى أقيم منذ قليل، حيث ارتدت زى ملكة فرعونية باللون الأبيض، وعلى رأسها تاج فرعونى، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصورة: "نفرتيتى الدرب الأحمر".



سما المصرى

يذكر أن سما المصرى أثارت الجدل فى الدورة قبل الماضية من مهرجان القاهرة السينمائى، وتساءل البعض عن سبب ظهورها وعن إنجازاتها الفنية لتكون ضمن حضور هذا المحفل العالمى.



سما المصرى

وكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، اليوم الثلاثاء، الفنان حسن حسنى ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك فى حفل افتتاح المهرجان الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسن حسنى باكيا، أثناء تكريمه: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطانى بيتر جرينواى ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما يكرم المهرجان الممثل العالمى وأيقونة السينما ريف فاينز.