شكرا لقرائتكم خبر عن مكانوش أقوى من المخدرات.. فنانو هوليود فقدوا وسامتهم بسبب الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك احتمالية كبيرة لمن هم تحت الأضواء فى سن صغير أن يتعرضوا إلى تجربة المخدرات وفى الغالب يدمنونها بشكل كبير ولا يستطيعون التوقف عنها أو الرجوع عن قراراتهم.

هناك العديد من الفنانين الذين فقدوا أعمارهم وحياتهم بسبب المخدرات مثل المطرب العالمى "ماك ميلر" حبيب المطربة "أريانا جراندى" ومنهم من فقد وسامته وجماله، تعرف عليهم وما وراء الحكاية.



ليندساى لوهان

1.ليندساى لوهان:

بدأت فى تعاطى المخدرات فى عام 2007 واستمرت فيها بكل أنواعها حتى أصبح وجهها البرىء غريب الأطوار ومنتفخ كثيراً حتى عيونها أصبح لها هالات سوداء، دخلت مصحات العلاج من الإدمان كثيراً وتعرضت لحادث سيارة للقيادة تحت تأثير المخدر وانتهى بها الأمر فى السجن عام 2010.



مايكل جاكسون

2.مايكل جاكسون:

أودت المخدرات بحياته، فكان جسمه يحتوى على 3,2 ملليجرامات من جرعة البروبوفل وهذه جرعة كبيرة بالنسبة للانسان العادى، وكانت المخدرات سبب فى تدهور وسامته ووجه بنسبة كبيرة.



بريتنى سبيرز

3.بريتنى سبيرز:

تلك المغنية الشهيرة التى وجدت نفسة ذات شهرة واسعة فى سن صغير، لم تستطع التعامل مع كل الشهرة فى هذا السن بذكاء وحفاظ على النفس، الأمر الذى جعلها تخسر جمالها وعانت كثيراً مع تعاطى المخدر والمنشط " الميثامفيتامين".



ويتنى هيوستن

4.ويتنى هيوستن:

المطربة العالمية الشهيرة بالصوت الملائكى "ويتنى هيوستن" ولكن هذا أثر عليها سلباً، فتعاطت الكثير من أنواع المخدر مثل الكوكايين، الكحول، حبوب مخدرة ومنشطة مما أدى إلى خسارة كبيرة فى الوزن وخسارة جمالها الطبيعى بالإضافة إلى وانحدار شديد فى موهبتها الغنائية حتى وفاتها فى 2012.



ماكولى كولكن

5.ماكولى كولكن:

منذ نجوميته فى سن صغير جداً والذى كان بطل فيلم "Home Alone"، كان هذا سبباً فى إدمانه للهيروين وحاول التخلص من الأمر فى العديد من مصحات العلاج من الإدمان، إلا أنه ما زال التعاطى يلاحقه ولم يستطع التخلص منه حتى الآن، وأدى به الأمر إلى قباحة فى الوجه وعدم الاهتمام بالمظهر على الإطلاق.