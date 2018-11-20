شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يخطئ فى اسم ماجد الكدوانى 3 مرات بافتتاح القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة تبدو غريبة من الفنان شريف منير، أثناء تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، أخطأ فى اسم الفنان ماجد الكدوانى، وقال نصا: "ماجد المصرى من أحب الناس لقلبى وفنان كبير وخلوق"، واستغرب الجميع من الخطأ الذى ورد فى كلمة شريف منير، علما بأنه كررها لثلاث مرات فى دقيقتين.
ولذلك بدأ الجميع يتساءل هل قصد شرف منير أن يفسد فرحة ماجد الكدوانى باختياره لتقديم حفل الافتتاح وتكريمه لأول مرة؟.. أم أنه كان يبعث برسالة معينة لماجد المصرى؟، كل الاحتمالات ممكنة، لكن لا أحد يعرف ما المقصود نصا.
يذكر أن دار الأوبرا المصرية شهدت منذ قليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، وتكريم عدد من النجوم ورموز الفن، وعلى رأسهم النجم القدير حسن حسنى.
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