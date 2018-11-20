شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى باكيا فى مهرجان القاهرة السينمائى: سعيد بتكريمى وأنا لسه عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، اليوم الثلاثاء، الفنان حسن حسنى ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك فى حفل افتتاح المهرجان الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال حسن حسنى باكيا، أثناء تكريمه: "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان.

وقال المخرج داوود عبد السيد، خلال تقديمه للفنان حسن حسنى لتكريمه، إن الفنان الكبير يُعد أحد القادرين على إقناعك المخرج بأى دور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسنى مسلسل "رحيم" الذى شارك به خلال السباق الرمضانى الماضى مع الفنان ياسر جلال، وجسد من خلاله شخصية والده، وقدم على مدى مشواره الفنى الحافل نحو مائتى فيلم.

وحضر حفل الافتتاح الفنان حسين فهمى، ماجد الكدوانى وشريف منير وشيرين رضا ومى سليم ودانا حمدان وميس حمدان وأكرم حسنى، وهشام ماجد، وشيكو، وخالد الصاوى، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوى، ويسرا، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 9 أيام، تعرض خلالها مجموعة مختارة من الأفلام العربية والأجنبية، التى يبلغ عددها نحو 160 فيلمًا، من 59 دولة.