شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة والى تصطحب اثنين من ذوى الإعاقة على سجادة مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تهتم دائما بتوثيق برامج ومبادرات الوزارة من خلال أفلام وثائقية قصيرة أبطالها أشخاص حقيقيين، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام أكثر من رائع.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين إن أفلام الوزارة شاركت لي عدة مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان كان ووهران ونيودلهي وغيرها، كما شاركت أفلام الوزارة في المهرجان القومي للسينما وساقية الصاوي، مضيفة أن الوزارة حصلت على جائزة فى مهرجان نيودلهي هذا العام عن فيلم "فرصة تانية" وهو فيلم يوثق تجربة تطوير المؤسسة العقابية في المرج وما أعطته المؤسسة من فرصة تانية للأبناء المتواجدين داخلها كي يكونوا عنصر مفيد للمجتمع.

ولفتت إلى أن الوزارة توثق كل أعمالها بأفلام وثائقية تسجيلية قصيرة على لسان أبطال حقيقيين.

ودخلت غادة والى، إلى السجادة الحمراء بالمهرجان بصحبة مايكل مجدي عازف بيانو وشاب من ذوى الإعاقة فسرت هذا بقولها إن هذه الفكرة تستحق الاحترام وهى فكرة الدمج وأن يعتاد المجتمع على تواجد ذوى الإعاقات المختلفة فى كل الفعاليات والأماكن وأن يكون وجودهم شئ طبيعي ومعتاد وأن نحاول تغيير نظرة المجتمع لهم من التواجد في المنزل إلى الخروج والعمل والاندماج، مضيفة أن الشخص من ذوى الإعاقة من حقه وحق أسرته أن يكون متواجد وأن نعتاد على احترامهم وتواجدهم وتوفير الإتاحة لهم في دخولهم وخروجهم.