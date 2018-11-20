كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -

شاهد: لبؤة تنتقم بقوة من أسد قاتل أشبالها بتحطيم فكه

انتقمت لبؤة لصغارها بشكل وحشي من أسد قام بذبحهم. ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، ذبح الأسد ثلاثة من أشبال اللبؤة في محمية أولاري موتوروجي في كينيا، وهو ما لم تتهاون معه اللبؤة فلجأت إلى ضرب الأسد بقوة بقدميها كما أمسكت بفكه للأسفل بقوة.

اعتادت الأسود على قتل أشبال اللبؤات لإخضاعهن لسيطرتهم ثم يتم التزاوج، لكن تلك اللبؤة لم ترض بالوضع، وهو ما رصده المصور الفوتوجرافي الذي قال أن الأم وافقت في البداية على التزاوج لصرف لانتباه الأسد عن أحد أشبالها التي ظنته حيا لكن ما إن تأكدت من موته انتقمت على الفور.