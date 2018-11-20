كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -

شاهدوا.. حلا شيحة تتذكر نصائح الفنان القدير جميل راتب لها استعادت الممثلة حلا شيحة، في حوارها ببرنامج “صاحبة السعادة” على فضائية dmc، نصائح الفنان الراحل جميل راتب لها. وقالت حلا شيحة إن جميل راتب نبهها إلى أهمية معرفة مصدر الإضاءة الخاص بها أثناء التمثيل، وتجنب القلق، خاصة وأنه من طبيعتها، والتركيز في الشخصية التي تجسدها، مع الاحتفاظ بالبساطة التي تتميز بها.

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