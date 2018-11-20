شاهدوا توبا بويوكستون برفقة حبيبها في حفل الإيمي بنيويورك.. لن تصدقوا كيف كانت إطلالتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:04 مساءً -

توبا بويوكستون

شاركت النجمة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة عربيًا باسم «لميس»، في مسلسل «عاصي»، في حفل الإيمي 2018 بنيويورك، بعد ترشح مسلسلها الأخير «جسور والجميلة» لجائزة الأفضل لعام 2018.

توبا، أطلت خلال الحفل بجمبسوت جلدي أسود، بفتحة تصل لمنتصف البطن، واختارت تسريحة شعر غريبة، أفقدتها الكثير من جاذبيتها المعهودة، وشاركها في الحفل حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان، والذي حرص على الوقوف إلى جانبها رفقة فريق عمل المسلسل.

وشارك في الاحتفال كل من علي بيلجين، والكاتبة ايجه يورنتش، والمنتج كرم شاتاي.

وتغيب الفنان التركي كيفانج تاتليتوج، عن الاحتفال لإنشغاله بتصوير مسلسله الجديد «اصطدام»، والذي يقوم فيه بدور محقق شرطة يدعى قادير، ويشاركه في بطولة العمل كل من إيلتشين سانجو، بطلة مسلسل «حب للإيجار»، وميليسا آصلي باموك، وإركان جان، وهاكان كورتاش، وأنور صايلاك.

يُذكر أن توبا بويوكستون، احتفلت بزفافها على أنور صايلاك يوليو 2011، وقد رُزق الزوجان بتوأمهما «مايا وتوبراك» 19 يناير عام 2012، بينما وقع الطلاق بين النجمين رسمياً بعد جلسة واحدة في محكمة الأسرة يوم 5 يونيو الماضي.