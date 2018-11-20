هدية من الإمارات إلى سلطنة عمان في يومها الوطني

بتهنئة تحمل وفاء ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد عمق الروابط وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين، قدم الشاعر الإماراتي علي الخوار أغنية “فخر شعبين” بمناسبة اليوم الوطني 48 لسلطنة عُمان.

الأغنية من ألحان خالد ناصر، وتوزيع عمرو عبدالعزيز. وغناء الفنانين: فايز السعيد من الإمارات، وصلاح الزدجالي من سلطنة عمان، مكساج م. وليد النجار، وإشراف وتنسيق المخرج حسين سليم.

وتقول الأغنية:

على طاري الغلا واهل الغلا يا عاليين الشان

أنا واحد وشايل شعب ابوسلطان في فواده

أغنّي لداري وأهلي وناسي في ربوع عمان

ومن حق الإماراتي يقول السلطنه بلاده

بني عم .. وقرابه ودمنا واحد مدى الأزمان

لنا تاريخنا الحافل بفخر وعزّة امجاده

أنا عماني واقول بكل فخر احنا أهل واخوان

عُماني أو إماراتي .. فخر شعب وفخر قاده

عُمان فـ مقلة عيون الغرام .. وحُبّها نيشان

عُمان بلادنا .. والشعب ذايق ملحه وزاده

عُمان وشعبها الطيّب وقابوس الوفا عنوان..

لشعبٍ يهدي بلادي غرام قلوب وَدّاده

وفا عمان الوفا لاهْل الإمارات ولـ بو سلطان

يجدّد كل يوم العهد لى بالحب ميلاده

ونحنا لسلطنة قابوس نوفي العهد مهما كان

ويبقى حبنا الغالي مثل ما كان .. وزياده

الجدير ذكره أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد هنأ الشعب العماني الشقيق بيومه الوطني بتغريدة على حساب سموه في تويتر، وأيضا عبر موقع “انستغرام”، تتضمن العمل الفني الإماراتي “فخر شعبين”.