شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة سرطان وعايزة تتجوز.. كيف جسدت هند صبرى آلام فتيات جيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنها تونسية الأصل، إلا أنها واحدة ممن استطعن تجسيد أفراح وأوجاع المصريين، إنها الفنانة هند صبرى، والتى استطاعت أن تفرض نفسها على نجمات الصف الأول، فيشعر معها الجمهور وكأنها واحدة منهم، تجسد أحلامهم وآمالهم وتنقل بكاءهم وأفراحهم.

فبرعت فى تجسيد دور الفتاة التى أصيبت بالسرطان فأبكت معها آلاف المشاهدين، كما برعت فى أداء دور الفتاة التى تبحث عن عش الزوجية فى مسلسل "عايزة أتجوز" .. وفى يوم عيد ميلاد هند صبرى التى أتمت فيه عامها الـ39، نقدم لك ابرز أدوارها التى لاقت صدى وتفاعلا كبيرا بين جمهورها.



هند صبرى

مسلسل "حلاوة الدنيا":

جسدت النجمة هند صبرى واحدا من أصعب المشاهد التى أدتها طيلة مشوارها الفنى، والتى استطاعت من خلاله أن تبكى آلاف المشاهدين ممن تأثرن بمشاهدها فى مسلسل "حلاوة الدينا"، حيث كانت تجسد دور "أمينة" فتاة أصيبت بالسرطان، مما دفعها لحلق شعرها حتى لا تشعر بالضعف حين يقع رغماً عن إرادتها بسبب المرض، جسدت هند مشهداً اثناء حلق شعرها إنهارت اثنائه فى البكاء، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير ويتأثر بها وكأنه شعر معها بآلام وآهات مرض السرطان.

حلاوة الدنيا مسلسل مصري درامي اجتماعي عرض في شهر رمضان 2017، تدور احداث المسلسل في اطار درامي حول أمينة التي تعيش مع امها وجدتها واختها الصغرى و تكتشف قبيل موعد زواجها انها مريضة باللوكيميا لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له ولتبدأ في اعادة النظر في علاقتها بمن حولها وترك خطيبها لها خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها الصغرى " شهد" ، تتعرف بعدها على سليم رجل أعمال مصاب بورم سرطاني في الدماغ وتنشأ بينهما علاقة حب تنتهي بالزواج ويتصارعان سويا مع المرض وينتصران عليه.

مسلسل "عايزة أتجوز":

كما نقلت هند صبرى واحدة من مشاكل الفتيات المصريات التى يعانين منها مع بداية دخولهما فى سن ال 30 من دون زواج، وهى مشكلة "العنوسة"، حيث تدور أحداث المسلسل حول صيدلانية "هند صبري"، وهى فتاة متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكى طوال حلقات المسلسل معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.

عايزة أتجوز هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج عرض في رمضان 1431 هـ - 2010م من إخراج رامي إمام وبطولة هند صبري تأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه اي فتاة عربية في سن ال 30 إلى ما بعده.