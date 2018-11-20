شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوى كرم تطرح "تيزر" أحدث كليباتها "الليلة ليلتنا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم اليوم "تيزر" أحدث كليباتها "اللّيلة ليلتنا"، والذى ستقوم بطرحه كاملا عبر قناتها على يوتيوب، وحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن شمس الأغنية تستعد لإحياء حفل غنائى فى الأردن يوم 23 نوفمبر الحالى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، نظرا للشعبية التى تتمتع بها نجوى فى أنحاء العالم العربى.
وتشدو شمس الأغنية اللبنانية خلال الحفل بباقة من أغنياتها التى تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها، مثل: "ما فى نوم، هيدى حكى، يخربيتك"، وغيرها من الأغانى.
ومن المقرر أن تحيى نجوى حفلًا آخر فى السويد 15 ديسمبر المقبل، وتعكف الفنانة حاليًا على الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوى كرم تطرح "تيزر" أحدث كليباتها "الليلة ليلتنا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .