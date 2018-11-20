بطريقة ماكرة.. شاهد لحظة سرقة امرأة هاتف محمول من داخل محل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

نشرت إحدى القنوات عبر “يوتيوب”، مقطع فيديو يرصد لحظة سرقة امرأة هاتف جوال من داخل محل لبيع الهواتف بطريقة ماكرة بأحد الأحياء المغربية. أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة وهي تتحدث مع البائعة وبعد مغافلاتها، تمكنت الأخيرة من دفع الزجاج من فوق طاولة العرض، وتمكنت من سرقة هاتف جوال ووضعته داخل ملابسها، ثم فرت هاربة من المكان على الفور.

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