كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:49 مساءً -

بمقطع فيديو.. بلقيس فتحي تكشف كيف أصبح شعرها تالفاً بعد ولادتها

كشفت النجمة اليمنية بلقيس فتحي الأثار التي لحقت بشعرها بسبب حملها وولادتها، مطالبة جمهورها بألا ينتقد إطلالاتها في المستقبل حتى يعود شعرها لحالته الطبيعية.



وقالت بلقيس فتحي إن خصلات شعرها الأمامية عند المنبت قد تلفت تماماً وسقطت بسبب الحمل والولادة، وقد نما بعدها خصيلات صغيرة Baby hair تتسبب في إفساد كل التسريحات الشعر التي تحاول اعتمادها حالياً لأنها لا تستطيع السيطرة على تلك الخصلات القصيرة، حيث قالت: “هناك شيء قاهرني موت وأود أن أصفق نفسي.. شعري طاح بسبب الولادة.. هي ما بتبين من بعيد، ولكن لما أجرب الكاميرا يظهر.. لا يتسكت بالسبراي بأي شيء”.واستعرضت النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات إطلالتها المميزة بفستان باللون البنفسجي الملكي والذي تألقت به في حفل زفاف مؤخراً، موضحة أنه قد تم صناعته خصيصاً من أجلها.الجدير بالذكر أن بلقيس فتحي تخصص فقرة يومية في حسابها عبر “سناب شات” تحت اسم “الأم السنعة” والتي تقدم من خلالها نصائح يومية للأمهات من خلال تجربتها مع الأمومة منذ أنجبت طفلها الأول تركي بن سلطان.