شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "بحر" أمام ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ميرنا نور الدين إلى أسرة مسلسل "بحر" الذى يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى فى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسى، ومن المقرر أن تبدأ ميرنا تصوير دورها خلال الفترة المقبلة .

ميرنا نور الدين شاركت فى بطولة "فوق السحاب" بطولة النجم هانى سلامة، والذى عرض فى رمضان الماضى، تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، حيث كانت تجسد شخصية "سمكة" فتاة شعبية شقيقة هانى سلامة فى الأحداث.

ويشارك فى بطولة مسلسل "بحر" الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة ، محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، و ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، و محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع و حنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.