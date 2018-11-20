أول إعلان دعائي لنجل ماجد المصري – بالصورة

متابعة الخليج 365: هنأ الفنان ماجد المصري إبنه آدم على أوّل إعلان دعائي له، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب ماجد المصري بتعليقه على الإعلان الخاص بمكافحة الإدمان: “مبروك ياأدم أول إعلان عن مكافحه الإدمان”.

ويأتي الإعلان على شكل أفيش دعائي في مبادرة إجتماعية عن مكافحة الإدمان تحت شعار “الخطر مش دايماً برة الأتوبيس”.

يذكر أن ماجد شارك في الموسم السينمائي الخاص بعيد الأضحى المنصرم من خلال فيلم “البدلة” للنجم المصري تامر حسني.