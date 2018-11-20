سامو زين يزفّ خبرًا سارًا لجمهور من بيروت! – بالصورة

متابعة الخليج 365: زفّ النجم سامو زين خبرًا سارًا للجمهور ومحبّيه من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن سامو زين عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد أثناء تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت. ونشر سامو صورة تجمعه بالموزع الموسيقي ناصر الأسعد وكتب بتعليقه عليها: “أول خبر حصري وأغنيه جديده مع صديق العمر والحبيب المايسترو والموزع الكبير ناصر الأسعد من بيروت الحبيب وأنتظروا عمل جديد قريبا”.

لم يكشف سامو زين عن تفاصيل العمل المذكور، وهو ما أشعل من حماس الجمهور ومحبّيه لمعرفة المزيد عن الأغنية المتوقع أن تكون باللهجة اللبنانية.

الجدير ذكره أن سامو زين طرح مؤخرًا كليب أغنية “الأسطوانة المشروخة” من ألبومه الجديد “لو عمري يرجع”، بالتعاون مع شركة “مزيكا” عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ألبوم “لو عمري يرجع” يتضمن 8 أغاني جديدة وهي “لو عمري يرجع”، “الزير”، “حب أحلى سنين”، “قلبي عليك بيكلمني”، “الأسطوانة المشروخة”، “هو ده حبيبي”، “أول ماتسيبيني” و”ولا حد يوصله”، تعاون فيها سامو زين مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين المصريين.