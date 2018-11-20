خاص – تكريم الراحلة سحر طه وإنشاء جمعية تحمل اسمها

برعاية وزير الثقافة غطاس خوري ممثلا بالمدير العام للوزارة على الصمد، أقامت لجنة تكريم سحر طه يوم امس، الاثنين 19 تشرين الثاني، حفلاً تكريماً للفنانة والاعلامية الراحلة سحر طه على مسرح المدينة – الحمرا – بيروت.

وحضر الحفل ممثل وزير الثقافة الدكتور علي الصمد، زوج الراحلة السيد سعيد طه، اضافة الى حشد من الشعراء والفنانين واهل الاعلام والصحافة.

بداية الحفل الذي قدمته الشاعرة انعام فقيه، كان مع النشيد الوطني اللبناني.

افتتحت الحفل الفنانة نضال الأشقر التي حيّت روح سحر طه واستذكرت أعمالها الجميلة. كما رحبت بالحاضرين الذين لبّوا الدعوة.

وبعدها، ألقى ممثل وزير الثقافة الدكتور علي الصمد كلمة أشار فيها الى أن سحر طه بقت شامخة وتحب الحياة والفن رغم مرضها وانها تركت بصمتها الخاصة من الابداع في الفن. وأضاف الى أنها تمكنت من تجديد البعض من اعمالها في الفترة الأخيرة قبل رحيلها. ووصفها بالصادقة، النقية والمحبة للحياة.

وقدّم واجب العزاء لأسرتها باسم وزير الثقافة غطاس خوري.

وعُرض مقاطع من فيلم أنجزته الشاعرة أمل جبوري عن المغنية التي احترفت الألوان العراقية التراثية، بالإضافة إلى أنماط غنائية وطربية أخرى، بقيَت كلها في خانة الفن الراقي والملتزم. وتضمن الفيلم بعض المقابلات والأحاديث مع الراحلة سحر طه.

بعدها ألقى الكاتب والشاعر زاهي وهبي كلمة استذكر فيها حكاياته مع الفنانة الراحلة سحر طه وزوجها السيد سعيد طه.

وقال الى إن في ايام الحرب الأهلية في لبنان بقي منزل سعيد وسحر مفتوحًا للجميع.

كما أشار الى ان فنّها بقي في بحة صوتها وبحة قلبها بلدها الاصل العراق حيث غنت أغاني عراقية تراثية جميلة.

وعلى الرغم من المرض الخبيث الذي بقي في جسدها لسنوات عديدة استمرت في الفنّ والغناء.

من ثمّ أطلق بطاقة بريدية للراحلة تقدمة “النادي اللبناني لهواة الطوابع والعملات” ووزعت على الحضور.

وعُرض مقتطفات غنائية وشعرية، حيث غنت الفنانة مي نصر أغنية للراحلة سحر طه والفنان همام غنى أغنية عراقية تراثية. والقى الشاعر سليم علاء الدين قصيدة شعرية لها.

في الختام، القى زوجها السيد سعيد طه كلمة شكر فيها جميع الحضور على تلبية الدعوة لأجل تكريم زوجته الراحلة سحر طه.

وأعلن عن انشاء جمعية تحمل اسمها لتعليم النساء على الغناء والعزف. كما ستتضمن ورشات عمل للأطفال.

كما اعلن عن تبني فرقة “عشتروت” التي اسستها سحر طه في السابق.

وأفصح عن أنهم سيقومون في كل سنة اصدار ألبوم خاص لها من حفلاتها الغنائية السابقة لتبقى في الذاكرة.

واعلن عن اصدار الالبوم الأول بعد رحيلها “سحر طه في اوبرا القاهرة” وأشار الى أن ريعه سيعود للجمعية.

وانتهى الحفل بعزف وغناء فرقة “عشتروت” المؤلفة من 6 نساء يعزفن على آلات موسيقية عديدة.