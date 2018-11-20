سعد الصغير يكشف لأول مرة أساب الحكم عليه بالسجن

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامجها "تخاريف" المذاع على فضائية "mbc"، المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي تحدث عن أسباب الحكم عليه بالسجن لمدة عام وكيف حصل على البراءة.

وأكد سعد الصغير، أنه كان يغني في بداية حياته قبل الشهرة أغاني غير لائقة وتخرج عن إطار الآداب العامة، وهو ما استغله بعض أصدقائه من الحاقدين عليه بعد أن اشتهر وأبلغوا عنه النائب العام، فتم عمل محضر وقضية ضده وحكم عليه بالحبس لعام.

وأشار سعد الصغير، إلى أنه أخذ براءة بعد أن أوضح للقاضي أنه كان يغني هذه الأغاني قبل الشهرة وأنه لم يكن يعرف أنه سيصبح في هذه المكانة وإلا ما كان غنى هذه الأغاني، وقال إنه ظل متعلقاً بكلمة من فم القاضي إما أن يؤيد الحبس أو يبرئه وأنها كانت لحظات صعبة حيث كانت والدته تجلس بجوار القفص وهو بداخله وقلبها معلق بكلمة البراءة.

ولفت سعد الصغير، إلى أنه لم يحاول الانتقام من الذين فعلوا به ذلك على الرغم من أنه كان يعرفهم جيدًا، لكنه قرر أن يجعل ضمائرهم تؤنبهم بأن كان يطلبهم للعمل معه في الحفلات والأفراح التي كان يحييها إلا أنهم لم يتأثروا.