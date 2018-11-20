الحزن يُسيطر على فيكي باتينسون بعدما شاهدت خطيبها مع فتاة حسناء

كشفت النجمة الشهيرة فيكي باتينسون، عن صدمتها بعدما شاهدت خطيبها الممثل جون نوبل، مع فتاة شقراء جميلة في دبي الأسبوع الماضي.

وظهرت باتينسون غاضبة، في وقت سابق من يوم الإثنين، وهي تخرج من محطة قطار في لندن، حيث كانت تصرخ في هاتفها، ويظهر على وجهها آثار الحزن والألم.

بدت النجمة السابقة للبرنامج التلفزيوني "Geordie Shore"، منزعجة وغاضبة حيث تتجادل مع شخص ما في هاتفها وكانت تخفي وجهها بسترتها السوداء التي وضعتها على رأسها.

ويأتي ذلك بعد أن قام خطيبها جون نوبل بنشر صوة له على موقع الصور "إنستغرام" مع إحدى الفتيات في ملهى ليلي في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ويبدو أنه يشير إلى تهميش خطيبته.

وبدت باتينسون البالغة من العمر31 عامًا ، في حالة حزن كبيرة حيث ظهرت في حدث في مركز الترفيه "Hornchurch" في إسيكس مؤخرًا، تمسح دموعها على خشبة المسرح بعد سؤالها عن خطيبها.

ويبدو أنها لم تنه أنهت الأمور رسميًا حيث ظهرت ترتدي خاتم خطوبتها، رغم اعترافها الأسبوع الماضي بأنها شعرت "بالإهانة" و "الحزن" بسبب صورته مع عارضة الأزياء بوبي أون، في ملهى ليلي في دبي.

وقالت "أسوأ شيء ليس الكذب أو الخيانة أو الألم المستمر ، أو الإحباط المدوي الذي يؤلمني كثيراً ، بل أن أسوأ شيء هو أن الشخص الذي جعلك تشعر بأنك مميز جدًا بالأمس يجعلك تشعر بأنك لا شيء وغير مرغوب فيك اليوم".