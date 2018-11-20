نجم عالمي يكشف إصابته بمرض أخفاه عن جماهيره 13 عامًا

كشف الفنان العالمي، نيك جوناس، عبر حسابه على "إنستغرام"، إصابته بمرض أخفاه منذ 13 عاماً، وكتب:"منذ 13 عاماً تم تشخيص إصابتي بالنوع الأول من مرض السكّري، ونشر صورتين على حسابه إحداهما بعد مرور أسابيع قليلة على اكتشاف المرض.

وأضاف: "فقدت الكثير من وزني حينها وكان مستوى السكّر في دمي مرتفعاً جداً قبل ذهابي إلى عيادة الطبيب حيث اكتشفت إصابتي بالمرض".

وتابع: "إلى اليمين صورتي الحديثة. سعيد وأتمتع بها بصحة جيدة. فقد أوليت العناية لصحتي الجسدية وحرصت على تناول الطعام الصحّي للحفاظ على مستوى سكّر طبيعي في دمي. وأنا أراقب نفسي يومياً".

وختم: "أتقدم بالشكر الجزيل من عائلتي ومحبيّ الذين ساعدوني خلال كل خطواتي. لا تدعوا أي أمر يمنعكم من أن تعيشوا حياة طبيعية. شكراً لكل المعجبين لدعمكم وكلامكم اللطيف. أحبكم جميعاً".

وتعليقاً على ذلك كتبت خطيبته النجمة الهندية بريانكا شوبرا:"كل شيء فيك مميز بالنسبة لي...سواء كنت مصاباً بمرض السكريأم لا".