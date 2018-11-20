أحمد الفيشاوى يثير جدلًا واسعًا بعد نشره صورة مع زوجته وأولادها

القاهرة - لايف ستايل أثار الفنان أحمد الفيشاوى جدلا واسعا وذلك بعد نشره صورة مع زوجته ندى كامل وأولادها وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهر الفيشاوى الصغير، حيث يتحدى زوجته وأولادها فى التزحلق على الجليد بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وهو ما لقى إعجاب متابعيه الذين دفعهم الفضول لمعرفة الفائز. يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "عيار ناري" بطولة محمد ممدوح وأحمد مالك وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد و تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى.

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