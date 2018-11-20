شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن البوستر الرسمى لفيلم creed 2 .. تخوفات من "نحت" rocky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرح البوستر الرسمي لفيلم creed 2، المقرر طرحه غدا فى دور العرض العالمى، زادت تخوفات الشركة المنتجة مما دفعها لاعداد خطة بديلة، فى حال فشل الفيلم الذى لم يعد يسرد أحداث أكثر تشويقاً عن الأجزاء الماضية، فى تحقيق أرباح.

فيلم creed 2 هو استكمالا للسلسلة الأسطورية rocky للممثل العالمى سيلفستر ستالونى، التى بدأ عرض اولى اجزائها عام 1976، حتى عرض الجزء الأول من "كريد" فى 2015، الذى يسرد قصة حياة نجل "أبولو كريد" اسطورة الملاكمة.

السلسلة التى بدأ عرضها منذ أكثر من 42 عام، نجحت فى حصد شعبية كبيرة جداً وصلت حصيلة إيرادت اول اجزائها لـ 225 مليون دولار أي ما يعادل الـ 970 مليون دولار فى وقتنا الحالى، بينما حصد الجزء الأول من creed الذى عرض عام 2015 على إيرادات وصلت إلى 176 مليون دولار، وهو ما دفع شركة الإنتاج إلى إعداد خطة بديلة لسرعة بيع الفيلم لمنصات الافلام فى حال انخفاض مؤشر الارباح فى افتتاحية الفيلم.

سلسة أفلام rocky، سردت قصة شاب فى اوائل الثلاثينات من مدينة " فيلادلفيا" الأمريكية، يتميز بموهبته الكبيرة فى عالم الملاكمة، يتم منحه فرصة العمر لمواجهة بطل العالم فى الملاكمة "أبولو كريد"، فى مباراة مفتوحة على اللقب، وسرعان ما يثبت "الحصان الإيطالى" جدارته داخل حلبة الملاكمة بعد انتهاء الجولة الحادية والعشرين.

بينما تدور احداث الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بي جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسي إيفان دراجو، الذي قتل داخل الحلبة في فيلم Rocky IV.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبي، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو، وهو من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.