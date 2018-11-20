شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت شاكيرا بيوم الطفل العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بيوم الطفل العالمى، حيث يتم الاحتفال به فى 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم فى العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

النجمة شاكيرا حرصت على المشاركة فى هذا اليوم ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت شاكيرا صورة مع مجموعة من الأطفال، وعلقت عليها قائلة " اليوم هو يوم الطفل العالمى .. أكثر من 260 مليون طفل وشاب خارج المدرسة على مستوى العالم .. يرجى توقيع عريضة اليونيسف التى تدعو قادة العالم لتحسين التعليم لكل طفل .. معا ، يمكننا تغيير هذا"



شاكيرا

يذكر أنه فى عام 1954 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى إنشاء يوم عالمى للطفل، دون تحديد يوم موحد.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل فى 20 نوفمبر عام 1989م، كما يرجع هذا الاختيار أيضا إلى إعلان حقوق الطفل الذى أورخ فى 20 نوفمبر 1959.

وفى هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين فى مجال حقوق الطفل.