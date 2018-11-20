بالفيديو: بكاء هستيري لسعد الصغير ويؤكد: "نفسي أشوف أمي في المنام"

دخل الفنان سعد الصغير في نوبة بكاء شديدة، أثناء لقائه ببرنامج "تخاريف"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية mbc.

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وكان السبب في بكاء سعد، هو تذكره لوالدته التي توفيت منذ عامين تقريبًا؛ حيث كشف سعد أنها لم تأتِ له في المنام منذ أن تُوفيت؛ مؤكدًا أن أمنيته الوحيدة، هي أن يراها ولو مرة واحدة فقط في منامه، ويخاف أن يكون سبب عدم ظهورها له في منامه، بسبب غضبها منه.

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الجدير بالذكر، أن الفنان سعد الصغير كان مرتبطًا بشكل كبير للغاية بوالدته؛ حيث إنه كان يستشيرها في كل كبيرة وصغيرة بحياته؛ لذلك تأثر كثيرًا بعد وفاتها.