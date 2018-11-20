مصطفى خاطر يكشف سبب عدم استعانته بنجوم مسرح مصر في مسلسلاته

كشف الفنان مصطفى خاطر عن السبب وراء عدم استعانته بنجوم مسرح مصر في مسلسلاته التليفزيونية التي يقوم ببطولتها؛ حيث لم يشاركه التمثيل أوس أوس أو علي ربيع أو محمد عبدالرحمن وباقي نجوم مسرح مصر، وهذا ما تساءل عنه البعض.
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وقال خاطر إنه ليس له علاقة باختيار أبطال المسلسل، كما أنه لا يتدخل في عمل المخرج والمنتج؛ حيث إن من يقوم باختيار الممثلين الذين يشاركونني بطولة العمل هو المخرج ويأتي بعده المنتج.
وأضاف خاطر أنه يتمنى أن يشاركه البطولة علي ربيع ومحمد أنور وباقي نجوم مسرح مصر، نظراً لوجود تناغم فني بينهما، ومن الممكن أن يكون هناك تعاون بيننا خلال الفترة المقبلة.
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